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  3. 27 Mayıs 2020 13:09

Çin'in Hong Kong hamlesi sokakları karıştırdı

Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi sonrası binlerce insan sokaklara döküldü.

Çin'in Hong Kong hamlesi sokakları karıştırdı

Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin meydana gelmesine yol açtı.

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Çin'in Hong Kong hamlesi sokakları karıştırdı

Çin'in ulusal marşına saygısızlığın suç sayılması gibi kimi maddelerin yer aldığı ve 'terörizm ile dış müdahaleye' karşı oluşturulduğu belirtilen Hong Kong'a yönelik yeni ulusal güvenlik teklifi geçen hafta Çin'de parlamentoya sunulmuştu.

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Çin'in Hong Kong hamlesi sokakları karıştırdı

Bunun üzerine Hong Kong'da yeniden eylemler düzenlendi.

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Çin'in Hong Kong hamlesi sokakları karıştırdı

Geçen yıl da suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı yüzünden Hong Kong'da uzun süren eylemler gerçekleştirilmişti.

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