Çin'in Hong Kong hamlesi sokakları karıştırdı
Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi sonrası binlerce insan sokaklara döküldü.
Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin meydana gelmesine yol açtı.
Çin'in ulusal marşına saygısızlığın suç sayılması gibi kimi maddelerin yer aldığı ve 'terörizm ile dış müdahaleye' karşı oluşturulduğu belirtilen Hong Kong'a yönelik yeni ulusal güvenlik teklifi geçen hafta Çin'de parlamentoya sunulmuştu.