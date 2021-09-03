Çinli fenomen ofiste yaptığıyla şaşırttı
Çinli fenomen Ms Yeah, çektiği farklı konseptlerle izleyenlerin ilgisini çekiyor. Ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.
Çinli fenomen Ms Yeah, çektiği farklı konseptlerle izleyenlerin ilgisini çekiyor. Ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.
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YouTube'da 10 milyon takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk pişirdi.
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Satın aldığı malzemeleri ofise getiren fenomenin sıra dışı videosu beğeni yağmuruna tutuldu.
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