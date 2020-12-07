Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı
Antalya'da aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı evlendiğini öğrenip ortalığa saldıran, bir aracın camını kıran şahıs serbest bırakıldı.
Olay, geçen cumartesi akşamı Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin yaşadığı adresi bulup, evine geldi. K.A.'nin eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaretler ile tehditler savurdu.
H.C.'nin çığlık atması üzerine evden çıkan K.A., park halindeki 2 otomobile saldırdı. K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı sırada da diğer otomobilin camına kafa attı.
K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.