Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı

Polis tarafından güçlükle sakinleştirilerek ekip aracına bindirilen K.A.'dan, H.C. şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

