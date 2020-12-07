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  3. 07 Aralık 2020 16:12

Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı

Antalya'da aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı evlendiğini öğrenip ortalığa saldıran, bir aracın camını kıran şahıs serbest bırakıldı.

Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı

Olay, geçen cumartesi akşamı Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin yaşadığı adresi bulup, evine geldi. K.A.'nin eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaretler ile tehditler savurdu.

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Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı

H.C.'nin çığlık atması üzerine evden çıkan K.A., park halindeki 2 otomobile saldırdı. K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı sırada da diğer otomobilin camına kafa attı.

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Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı

K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Cinnet getirip ortalığı birbirine katmıştı! O zanlı serbest kaldı

Polis tarafından güçlükle sakinleştirilerek ekip aracına bindirilen K.A.'dan, H.C. şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

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