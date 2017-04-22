Cinsel açlık çekiyorsanız bu habere kulak verin

Dış Görünüşünü Beğenmeme, Kendini Cinsel Olarak Çekici Bulmama: Dış görünüşümüz ya da cinsel performansımızla ilgili olumsuz bir algıya sahip olmak cinsel isteği yok eden sebeplerden biridir. Vücudumuzdan utanmak ya da cinsellikle ilgili bir vücut organının çok küçük ya da garip görünüşlü olduğunu düşünmek hep cinsel isteksizliğe sebep olan düşüncelerdir.