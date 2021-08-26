Cinsel ilişki bağımlısı adam ailesini para alamayınca ailesini katletti
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan cinsel ilişki bağımlısı 30 yaşındaki Grant Amato müstehcen videoları izlemek için ailesinden para alamayınca adeta katliam yaptı.
30 yaşındaki Grant Amato, müstehcen videolara olan düşkünlüğü nedeniyle tüm ailesinin hayatına son verdi.
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İşten çıkarıldıktan sonra kendini eve kapatan ve bilgisayar oyunlarına veren Grant, zaman geçtikçe internetten cinsel içerikli videolar izlemeye başladı.
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Zamanla bu harcamalar ailesinin dikkatini çekti ve Grant artık ailesinden para alamamaya başladı.
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Cinsel bağımlılığını finanse etmek için ailesinden ve akrabalarından yaklaşık 200 bin dolar çalmayı planladı. Aile bu girişimlerin de farkına varınca Grant'ı evden kovdu.
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