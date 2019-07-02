Cinsel ilişki fetişisti 500 kişi gemi turuna çıktı
Dünyanın dört bir yanından gelen cinsel ilişki fetişistleri, işkence dolu bir yolculuk için Almanya'dan gemiye bindi. Fantezi kıyafetleri giyen yolcular ilginç görüntüler oluşturdu.
Geçtiğimiz haftasonu tam 500 cinsel ilişki fetişisti, işkence görmek için Almanya'dan Konstanz Gölü'ne doğru gemi yolculuğuna çıktı.
Esaret altında cinsel ilişki deneyimi yaşamak isteyen yüzlerce fetiş; deri ve lateks kostümler giyerek 'zevk yolculuğu' olarak nitelendirdikleri seyahate çıktı.
Dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu bu sıra dışı yolculuk, her yıl Almanya'nın Friedrichshafen limanından kalkan 'İşkence Gemisi'yle başlıyor.