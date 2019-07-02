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  3. 02 Temmuz 2019 15:15

Cinsel ilişki fetişisti 500 kişi gemi turuna çıktı

Dünyanın dört bir yanından gelen cinsel ilişki fetişistleri, işkence dolu bir yolculuk için Almanya'dan gemiye bindi. Fantezi kıyafetleri giyen yolcular ilginç görüntüler oluşturdu.

Cinsel ilişki fetişisti 500 kişi gemi turuna çıktı

Geçtiğimiz haftasonu tam 500 cinsel ilişki fetişisti, işkence görmek için Almanya'dan Konstanz Gölü'ne doğru gemi yolculuğuna çıktı.

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Cinsel ilişki fetişisti 500 kişi gemi turuna çıktı

Esaret altında cinsel ilişki deneyimi yaşamak isteyen yüzlerce fetiş; deri ve lateks kostümler giyerek 'zevk yolculuğu' olarak nitelendirdikleri seyahate çıktı.

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Cinsel ilişki fetişisti 500 kişi gemi turuna çıktı

Dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu bu sıra dışı yolculuk, her yıl Almanya'nın Friedrichshafen limanından kalkan 'İşkence Gemisi'yle başlıyor.

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Cinsel ilişki fetişisti 500 kişi gemi turuna çıktı

Fetişler için bir geleneğe dönüşen İşkence Gemisi'ne bu yıl katılım yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle azalsa da, yakıcı havaya aldırmayıp lateks fantezi kostümü giyen yüzlerce katılımcı vardı.

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