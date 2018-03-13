''Cinsel ilişki koçu'' için FBI devrede
FBI ajanları, Tayland'da çalışma izni olmadan "cinsel ilişki koç"luğu yapan Anastasyya Vaşukeviç ile görüşmek istediği belirtildi.
FBI ajanlarının, Tayland'da çalışma izni olmadan 'cinsel ilişki eğitimi' verdiği gerekçesiyle tutuklanan Instagram fenomeni Anastasya Vaşukeviç ile görüşmeye çalıştığı bildirildi.
Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tartışmalara, Tayland'da çalışma izni olmadan 'cinsel ilişki eğitimi' verdiği gerekçesiyle tutuklanan Instagram fenomeni Anastasya Vaşukeviç’in de adı karıştı.
CNN International’a konuşan Taylandlı üst düzey yetkili, geçen hafta Tayland Göçmen Bürosu’na ulaşan FBI ajanlarının Vaşukeviç ile görüşmek istediğini belirtti. Kimliği gizlenen yetkiliye göre, ajanlara izin çıkmadı.
Nastya Rybka adını kullanan Belarus vatandaşı Vaşukeviç ve Alexander Kirillov, geçen ay Bangkok’daki ABD temsilciliğine mektup göndererek, Rusya’nın Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti. ‘Cinsel ilişki koçluğu’ yaptıkları iddiasıyla ün kazanan ikili, verecekleri bilgi karşılığında da serbest kalmak istediklerini ifade etmişti.