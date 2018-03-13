''Cinsel ilişki koçu'' için FBI devrede

Nastya Rybka adını kullanan Belarus vatandaşı Vaşukeviç ve Alexander Kirillov, geçen ay Bangkok’daki ABD temsilciliğine mektup göndererek, Rusya’nın Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında bilgi vermeyi teklif etmişti. ‘Cinsel ilişki koçluğu’ yaptıkları iddiasıyla ün kazanan ikili, verecekleri bilgi karşılığında da serbest kalmak istediklerini ifade etmişti.