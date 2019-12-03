Cinsel ilişki skandalıyla evliliği biten güzellik kraliçesinden şok iddia
2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'da evlenen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina arasında sular durulmuyor.
Geçtiğimiz yıl Rusya'nın başkenti Moskova'da evlenen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın boşandığı duyurulmuştu.
Eşi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçiren Oksana Voevodina geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti ve oğluna yönelik ölüm tehditleri sebebiyle polise ihbarda bulundu.
Oksana Voevodina'nın avukatı ve insan hakları savunucusu Ivan Melnikov, kimliği belirlenemeyen bir kişinin müvekkilinin babasına, torununun yaşamının tehlikede olduğunu ve bu sebeple bir görüşme talep ettiğini belirten mesajlar attığını söyledi.