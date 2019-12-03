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  3. 03 Aralık 2019 09:20

Cinsel ilişki skandalıyla evliliği biten güzellik kraliçesinden şok iddia

2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'da evlenen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina arasında sular durulmuyor.

Cinsel ilişki skandalıyla evliliği biten güzellik kraliçesinden şok iddia

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın başkenti Moskova'da evlenen Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın boşandığı duyurulmuştu.

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Cinsel ilişki skandalıyla evliliği biten güzellik kraliçesinden şok iddia

Eşi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçiren Oksana Voevodina geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti ve oğluna yönelik ölüm tehditleri sebebiyle polise ihbarda bulundu.

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Cinsel ilişki skandalıyla evliliği biten güzellik kraliçesinden şok iddia

Oksana Voevodina'nın avukatı ve insan hakları savunucusu Ivan Melnikov, kimliği belirlenemeyen bir kişinin müvekkilinin babasına, torununun yaşamının tehlikede olduğunu ve bu sebeple bir görüşme talep ettiğini belirten mesajlar attığını söyledi.

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Cinsel ilişki skandalıyla evliliği biten güzellik kraliçesinden şok iddia

Oksana Voevodina'nın söz konusu mesajlar sebebiyle oldukça endişelendiğini belirten Melnikov, eski kraliçenin bir arkadaşını, kimliği belirlenemeyen kadınla görüşmesi için gönderdiğini ve görüşme sırasındaki diyalogların kayıt altına alındığını ifade etti.

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