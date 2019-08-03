'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti

Porton, ilk kızı Lexi'yi 15 Ocak tarihinde boğarak öldürdü. Sağlık ekipleri, küçük kızı hastanede hayata döndürmeye çalıştıkları sırada gözü dönmüş kadın, hastane tuvaletinde çıplak fotoğraflarını çekip daha önce görüştüğü bir adama gönderme derdindeydi. Hatta fotoğrafları gönderdiği adama, kendisine alışveriş yapmak için ihtiyacı olan parayı göndermesi karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi bile teklif etti.

