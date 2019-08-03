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  3. 03 Ağustos 2019 10:48

'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti

İngiltere'de, biri 3 yaşında diğeri 16 aylık olan iki kızını, erkeklerle para karşılığında ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren cani anne hakkında karar verildi.

'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti

İngiltere'de, 3 yaşındaki kızı Lexi Draper ve 16 aylık kızı Scarlett Vaughan'ı, erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren cani anne için karar verildi.23 yaşındaki Louise Porton'a, bugün çıkarıldığı mahkemece 32 yıl hapis cezası verildi.

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'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti

Davaya bakan savcı, kızlarını 18 gün arayla öldüren cani annenin, hastanenin güvenlik elemanına telefon numarasını verdiğini ve adamla yaklaşık 87 kez mesajlaştığını söyledi.

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'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti

Porton, ilk kızı Lexi'yi 15 Ocak tarihinde boğarak öldürdü. Sağlık ekipleri, küçük kızı hastanede hayata döndürmeye çalıştıkları sırada gözü dönmüş kadın, hastane tuvaletinde çıplak fotoğraflarını çekip daha önce görüştüğü bir adama gönderme derdindeydi. Hatta fotoğrafları gönderdiği adama, kendisine alışveriş yapmak için ihtiyacı olan parayı göndermesi karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi bile teklif etti.

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'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti

18 gün sonra ikinci kızı Scarlett ani bir şekilde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybetti. Yapılan değerlendirmede iki çocuğunda nefes almaları engellenerek öldüğü ortaya çıktı.

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