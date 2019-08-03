'Cinsel ilişkiye girmemi engelliyorlar' deyip iki çocuğunu katletti
İngiltere'de, biri 3 yaşında diğeri 16 aylık olan iki kızını, erkeklerle para karşılığında ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren cani anne hakkında karar verildi.
İngiltere'de, 3 yaşındaki kızı Lexi Draper ve 16 aylık kızı Scarlett Vaughan'ı, erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren cani anne için karar verildi.23 yaşındaki Louise Porton'a, bugün çıkarıldığı mahkemece 32 yıl hapis cezası verildi.
Davaya bakan savcı, kızlarını 18 gün arayla öldüren cani annenin, hastanenin güvenlik elemanına telefon numarasını verdiğini ve adamla yaklaşık 87 kez mesajlaştığını söyledi.
Porton, ilk kızı Lexi'yi 15 Ocak tarihinde boğarak öldürdü. Sağlık ekipleri, küçük kızı hastanede hayata döndürmeye çalıştıkları sırada gözü dönmüş kadın, hastane tuvaletinde çıplak fotoğraflarını çekip daha önce görüştüğü bir adama gönderme derdindeydi. Hatta fotoğrafları gönderdiği adama, kendisine alışveriş yapmak için ihtiyacı olan parayı göndermesi karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi bile teklif etti.