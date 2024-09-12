Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla Bebek'ten kahreden haber
Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla Bebek'ten kötü haber geldi.
2 yaşındaki bebek, entübe edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu.
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NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlandı denilerek ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki bebeğin dövüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Hastanede muayene edilen bebeğin, vücudunda dayak izlerine rastlanmıştı.
Beyin kanaması da geçirdiği belirlenen bebek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, bebeğin cinsel istismara maruz bırakıldığını adli tıp raporuyla belgelendiğini açıklamıştı.
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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada anne, üvey baba ve iki komşu çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
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