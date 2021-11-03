''Cinsel organım büyük'' dedi, canlı yayında ünlülerle birlikte olduğunu itiraf etti
Resmi olmayan kayıtlara göre "Dünyanın en uzun cinsel organına sahip kişi" unvanını alan Amerikalı Jonah Falcon, katıldığı bir programda birçok ünlü kadınla ilişkiye girdiğini, hala ünlü kadınlardan cinsel ilişki için teklifler aldığını söyledi.
Program sunucusu Alex Guldtands'ın ünlü kadınlar ile yatıp yatmadığı sorusu üzerine Falcon, "Evet birçok ünlü tanınmış kadınla yattım" cevabını verdi.
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Fakat Falcon kadınların isimlerini veremeyeceğini söyledi. Hala birçok ünlü kadının kendisiyle cinsel ilişki için iletişime geçtiklerini belirten Falcon, kadınların mail veya mesaj yolu ile kendisine ulaştıklarını söyledi.
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Jonah Falcon, bazıları ile ilişkiye gireceğini, bazılarını ise umursamayacağını sözlerine ekledi.
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Falcon, İngiltere'de birçok programa katıldığını ve programlarda herkesin mahrem yerini görmesine rağmen hiçbir şekilde müstehcen filmlerde oynamadığını ve bu saatten sonra da oynamayı düşünmediğini söyledi.
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