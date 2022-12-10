Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada

Olay, 25 Kasım günü saat 23.00 sıralarında, Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 2 kişi, kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan krem, şampuan, kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçları alıp kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde olayı fark eden eczacı, durumu polise bildirdi.