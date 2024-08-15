Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü
Hindistan'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen stajyer doktor için binlerce kadın sokaklara çıkarak adalet çağrısı yaptı.
Hindistan'da Batı Bengal'de on binlerce kadın, geçen hafta Kalküta'daki bir devlet hastanesinde stajyer bir doktorun cinsel saldırıya uğraması ve öldürülmesini protesto etmek için çarşamba gecesi sokaklara çıktı. Yürüyüş, cuma günü RG Kar Tıp Fakültesi'nde 31 yaşındaki doktorun öldürülmesiyle başlayan ve yaklaşık bir haftadır süren protestoların sonuncusuydu.
Sosyal medyadaki çağrılara uyan toplumun her kesiminden kadın, yağmurlu havaya rağmen Kalküta şehrinde ve Batı Bengal eyaletinin geri kalanında yürüyüş düzenledi. Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi diğer şehirlerde de daha küçük protestolar düzenlendi. Kalküta'daki barışçıl protestolar, doktorun öldürüldüğü hastaneye giren ve acil servisi yağmalayan kimliği belirsiz küçük bir grup erkeğin polisle çatışmasıyla gölgelendi.
Şehrin başka yerlerinde kadınlar pankart taşıyarak, yüzleri cep telefonları ya da mum ışığı ve meşalelerle aydınlatılmış bir şekilde yürüdüler. Üniversite, tiyatro salonu ve otobüs terminali yakınlarındaki farklı yürüyüşlerde, "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.
Bir muhabir, "Şehirde daha önce hiç böyle bir şey görmedik, gece vakti yürüyen bu kadar büyük bir kadın topluluğu" dedi. 13 yaşındaki kızıyla birlikte gece yarısından sonra yürüyüşe katılan bir kadın, "Kitlesel bir protestonun işleri düzeltip düzeltemeyeceğini görsün. Haklarının farkına varsın" dedi. Başka bir eylemci, "Kadınlara saygı yok" ifadelerini kullandı: “İnekler ve keçiler bizden daha değerli.”