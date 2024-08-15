Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü

Bir muhabir, "Şehirde daha önce hiç böyle bir şey görmedik, gece vakti yürüyen bu kadar büyük bir kadın topluluğu" dedi. 13 yaşındaki kızıyla birlikte gece yarısından sonra yürüyüşe katılan bir kadın, "Kitlesel bir protestonun işleri düzeltip düzeltemeyeceğini görsün. Haklarının farkına varsın" dedi. Başka bir eylemci, "Kadınlara saygı yok" ifadelerini kullandı: “İnekler ve keçiler bizden daha değerli.”