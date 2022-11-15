Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah'ı yaptırdığı estetikle gündeme geldi
Çukur dizisinde Timsah karakteriyle hafızalara kazınan ve sonrasında cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, son olarak yaptırdığı estetikle gündeme geldi.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Meli Bendeli cinsiyet değiştirdikten sonra hayranlarını epey şaşırmıştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bendeli, çenesine ve dudağına dolgu yaptırdığı anları TikTok'ta paylaştı.
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Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.
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Son olarak Tiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşan Bendeli, çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptırdı. Bendeli'ye sosyal medya hesabından çok sayıda 'Abla daha da güzelleştin' yorumları yapıldı.
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