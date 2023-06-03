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  4. Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Sosyal medyada yayınlanan bir "cinsiyet partisi" videosunda yaşananlar şok etkisi yarattı. Hangi ülkede çekildiği bilinmeyen paylaşımda bir babanın bebeğinin cinsiyetini beğenmeyince ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba önce masanın üzerinde duran pastaya yumruk attı.

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Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Ardından ise çevresindeki parti süslerini yerinden sökerek mavi ile pembe renkli balonları patlattı.

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Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Duruma bir süre anlam veremeyen annenin tepkisi ise sert oldu. Kadın kocasının hareketlerine sinirlenerek elindeki bardakta bulunan içeceği adamın üzerine döktü.

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Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı - Resim: 4
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