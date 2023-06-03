Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı
Sosyal medyada yayınlanan bir "cinsiyet partisi" videosunda yaşananlar şok etkisi yarattı. Hangi ülkede çekildiği bilinmeyen paylaşımda bir babanın bebeğinin cinsiyetini beğenmeyince ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.
Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba önce masanın üzerinde duran pastaya yumruk attı.
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Ardından ise çevresindeki parti süslerini yerinden sökerek mavi ile pembe renkli balonları patlattı.
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Duruma bir süre anlam veremeyen annenin tepkisi ise sert oldu. Kadın kocasının hareketlerine sinirlenerek elindeki bardakta bulunan içeceği adamın üzerine döktü.
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