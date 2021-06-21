Çıplak halde bir eve giren adam herkesi şoke etti
ABD'nin California eyaletinde çıplak halde lüks bir rezidansa giren evsiz adam herkesi şaşkına çevirdi.
Çıplak vaziyette lüks konağa giren evsiz adamın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.
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ABD'nin California eyaletinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. 34 yaşındaki evsiz ve çıplak Paul Kiyan, garaj yolunda kilidi açık duran bir arabadan uzaktan kumanda aldı.
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Uzaktan kumandayı kullanarak Kiyan, Mat Sabz'ın Los Angeles'ın en lüks bölgelerinden biri olan Bel Air'deki konağına girdi.
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ABD'nin California eyaletinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. 34 yaşındaki evsiz ve çıplak Paul Kiyan, garaj yolunda kilidi açık duran bir arabadan uzaktan kumanda aldı.
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