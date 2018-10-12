Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını atınca...

İngiltere'de gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi. Farklı 20 hesaptan ayrıldığı sevgilisine ait yatağa bağlanmış çıplak fotoğraflar alan Mark Weeks isimli bir adam, çareyi polisten yardım istemekte buldu. 'Jessica çocuklarını bizden koruyor. Onu kaçırıp tecavüz ettik.' gibi yazılarla gönderilen fotoğrafların olduğu mailler alan Mark'ın fotoğrafları polisle paylaşması sonrası duyanları hayrete düşüren bir gerçek ortaya çıktı