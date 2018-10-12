Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını atınca...
İngiltere'de farklı 20 hesaptan ayrıldığı sevgilisine ait yatak fotoğrafları alan Mark Weeks isimli bir adam polise başvurdu.
İngiltere'de gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi. Farklı 20 hesaptan ayrıldığı sevgilisine ait yatağa bağlanmış çıplak fotoğraflar alan Mark Weeks isimli bir adam, çareyi polisten yardım istemekte buldu. 'Jessica çocuklarını bizden koruyor. Onu kaçırıp tecavüz ettik.' gibi yazılarla gönderilen fotoğrafların olduğu mailler alan Mark'ın fotoğrafları polisle paylaşması sonrası duyanları hayrete düşüren bir gerçek ortaya çıktı
Konu ile ilgili soruşturma başlatılması üzerine olay iki gün içinde çözüldü. İngiltere polisi çıplak ve bağlanmış halde fotoğraflarıyla eski sevgilisine dehşeti yaşatan Jessica'ya ulaştı. Kan donduran olayın ardındaki sır perdesi aralanınca bakın nasıl bir gerçek ortaya çıktı...
Ayrıldığı sevgilisinden yatağa bağlanmış çıplak fotoğrafın yer aldığı elektronik postalar aldı. Söz konusu e-mailler yalnızca ona değil, iş arkadaşlarına da gelmişti.Aynı dönemde Instagram'da oluşturulan 20 sahte hesaptan da saldırıya uğruyordu.