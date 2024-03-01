Çıplaklar adasına kaçak göçmen akını

Gavdos Belediye Başkanı Lilian Stefanaki de uzun süredir Göçmenlik ve İltica Bakanlığı'na ve sorumlu herkese yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalındığını anlattığını belirterek "Defalarca söyledik, anlatamadık. Adaya gelen göçmenler Gavdos ve Girit'e gideceklerini söylüyor. Bunun için Göçmenlik ve İltica Bakanlığı'na başvurduk, adamız bu göç dalgasını kaldıracak altyapıya, içecek su ve yiyeceğe sahip değil. Bunu karşılayamayız" ifadelerini kullandı.