Çipli kimlik kartı hakkında bilmeniz gerekenler
Yeni çipli kimlik kartı başvurusu devam ediyor. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartı, online randevu sistemi aracılığıyla sıra beklemeden alınabiliyor.
Peki yeni çipli kimlik kartı için gerekli belgeler ne? Şifre zarfı ne işe yarıyor? Kaybederseniz ne olur?
Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?
Kimlik karti basvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portali üzerinden ya da Çagri Merkezi araciligiyla randevu alinarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt disinda ise dis temsilciliklere yapilir.
Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?
İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.