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  3. 22 Mayıs 2017 10:47

Çırılçıplak halde protesto ettiler

Nudist eğlence düşkünleri ABD'nin San Francisco şehrindeki Castro semtinde çırılçıplak bir şekilde yaptıkları gösteriyle 'Summer of Love'u kutladı.

Çırılçıplak halde protesto ettiler

Birçok katılımcının kafasını tuhaf şapkalar süslerken giyinmiş olarak sadece yoldan geçen vatandaşlar ve fotoğrafçılar görüldü.


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Çırılçıplak halde protesto ettiler

İzin verilen gösteri, 2012 yılında kent meclisinden Scott Weiner tarafından yürürlüğe konan San Francisco çıplaklık yasağına karşı önde gelen figürlerden biri olan çıplak aktivist Gypsy Taub tarafından organize edildi. Taub, festivali 'Summer of Love'un 50. yıldönümüne ve "eşi benzeri görülmemiş boyutlardaki manevi uyanış"a adayarak konusundaki şenlikleri resmen adamak üzere küçük kalabalığa bir konuşma yaptı.

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Çırılçıplak halde protesto ettiler

Taub'un NSFW web sitesinde yayınlanan konuşmasında, "Summer of Love 60'lı yıllarda başlamıştı, ancak hiç bitmedi" dedi. Göstericilerin elindeki dövizlerde "vücudunu sev, seçimlere özgürlük" gibi sloganlar dikkat çekti.

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Çırılçıplak halde protesto ettiler

San Francisco'da kent meclisi 2012'de kamuya açık yerlerde çıplak dolaşmayı yasaklayan bir karar almıştı. Taub'un NSFW web sitesinde yayınlanan konuşmasında, "Summer of Love 60'lı yıllarda başlamıştı, ancak hiç bitmedi" dedi.

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