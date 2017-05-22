Çırılçıplak halde protesto ettiler

İzin verilen gösteri, 2012 yılında kent meclisinden Scott Weiner tarafından yürürlüğe konan San Francisco çıplaklık yasağına karşı önde gelen figürlerden biri olan çıplak aktivist Gypsy Taub tarafından organize edildi. Taub, festivali 'Summer of Love'un 50. yıldönümüne ve "eşi benzeri görülmemiş boyutlardaki manevi uyanış"a adayarak konusundaki şenlikleri resmen adamak üzere küçük kalabalığa bir konuşma yaptı.