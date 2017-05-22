Çırılçıplak halde protesto ettiler
Nudist eğlence düşkünleri ABD'nin San Francisco şehrindeki Castro semtinde çırılçıplak bir şekilde yaptıkları gösteriyle 'Summer of Love'u kutladı.
Birçok katılımcının kafasını tuhaf şapkalar süslerken giyinmiş olarak sadece yoldan geçen vatandaşlar ve fotoğrafçılar görüldü.
İzin verilen gösteri, 2012 yılında kent meclisinden Scott Weiner tarafından yürürlüğe konan San Francisco çıplaklık yasağına karşı önde gelen figürlerden biri olan çıplak aktivist Gypsy Taub tarafından organize edildi. Taub, festivali 'Summer of Love'un 50. yıldönümüne ve "eşi benzeri görülmemiş boyutlardaki manevi uyanış"a adayarak konusundaki şenlikleri resmen adamak üzere küçük kalabalığa bir konuşma yaptı.
Taub'un NSFW web sitesinde yayınlanan konuşmasında, "Summer of Love 60'lı yıllarda başlamıştı, ancak hiç bitmedi" dedi. Göstericilerin elindeki dövizlerde "vücudunu sev, seçimlere özgürlük" gibi sloganlar dikkat çekti.