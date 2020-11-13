Çizgi film karakterleri mahkemeye çağrıldı
Mickey Mouse, Donald Duck ve Bugs Bunny gibi birçok ünlü çizgi film kahramanı ifade vermek üzere mahkemeye çağırıldı.
Mickey Mouse, Donald Duck ve Bugs Bunny gibi birçok ünlü çizgi film kahramanı ifade vermek üzere mahkemeye çağırıldı.
AVUKAT GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI İngiltere'de Leisha Bond isimli bir avukat bir duruşmaya ait davalı listesini okuyunca neye uğradığını şaşırdı. Listede ünlü çizgi film karakterlerinin isimlerini gören avukat adeta şok yaşadı.
İŞTE SON GÜNÜ MÜ? İngiliz avukat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Listelerin resmini paylaşan avukat paylaşımında "Birisinin işte son günü mü?" ifadelerine yer verdi.