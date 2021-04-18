Çoban köpeği, kuzunun süt annesi oldu
Bursa'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un (29) baktığı ''Kezban'' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor. Çoban köpeği, hem kendi 7 yavrusunu emzirirken hem de kuzuya ''süt annelik'' yapıyor.
İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sezer Çubuk'un baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı.
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Çubuk, yavru kuzuya 'Kezban' ismini verdi. Kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, diğer koyunlardan süt sağıp, Kezban'a biberonla içirmeye başladı.
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Bu sırada sürüdeki 'Sarı' isminin verildiği çoban köpeği de doğum yaptı. Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti.
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Sarı'nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı.
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