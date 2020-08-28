Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazandı

Erciş'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat ve ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.



