Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazandı
Van'ın Erciş ilçesinde hem çobanlık yapıp, hem de üniversiteye hazırlanan 19 yaşındaki Muhammet Taş, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı.
Erciş'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat ve ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Taş, ilkokul yıllarından beri ailesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken, koyunların yanında test çözerek, üniversiteye hazırlandı.
Okulun son yılında dershaneye de kayıt yaptıran Taş, 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 gün önce açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, tıp fakültesini kazanarak ailesine büyük mutluluk yaşattı. 506,80527 puan alarak 10'uncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.