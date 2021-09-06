Çobanlık yaparken yaylada antreman yapıp milli atlet oldu
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çobanlık yapan Abdulselam İmuk, yaylalarda spor yaparak, azmiyle Türkiye'yi temsil eden bir milli atlet oldu.
Şırnak'ın İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayvancılıkla uğraşan 9 nüfuslu ailenin oğlu olan sporcu Abdulselam İmuk, aylardır antrenman yaparak, 2024 yılındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun tempoyla hazırlanıyor.
Yüksek rakımlı yaylada kalarak hem hayvanlara bakıp hem de spor yapan milli atlet İmuk, “Bir sporcunun hayatının antrenman yaparak geçmesi gerekiyor.
Bu dağlarda, bu yaylalarda dünyaya geldim. Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Her yıl bu yaylalara geliyor. Çocukluğum sürekli çobanlık yaparak geçti” dedi.
İmuk, ilkokuldaki bir öğretmeni sayesinde bugüne kadar geldiğini belirterek, “O ve eşi, beni manevi çocukları olarak İstanbul'a götürdü. Burada sürekli çalıştım ve istediğim hedefe ulaştım. Şimdi birçok yarışmaya katıldım.