Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ö.K. ve bıçakla aracında intihar eden sürücü Enes Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.