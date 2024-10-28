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Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta kargo çalışanı Enes Ç. (25), sokakta oynayan 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası şoka giren sürücü, minibüsün içinde yaşamına son verdi.

Kaynak: DHA
Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti - Resim: 1

Olay saat 13.25 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3043. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kargo çalışanı Enes Ç. aracıyla sokaktan çıktığı sırada annesiyle oyun oynayan 2 yaşındaki Ö.K.’ye çarptı. Ö.K. kazada ağır yaralanırken, olayın şokuyla aracına binen Enes Ç. yaşadığı vicdan azabıyla yaşamına son verdi.

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Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ö.K. ve bıçakla aracında intihar eden sürücü Enes Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti - Resim: 3

Ö.K. ve sürücü Enes Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti - Resim: 4

Sürücü Enes Ç.'nin kullandığı minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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