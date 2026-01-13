Çocuğunun eski öğretmenine sokak ortasında kabusu yaşattı
Adana'da ilkokul öğretmen A.G., eski öğrencisinin babası tarafından darbedilip silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen A.G. (43), ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, bilinmeyen nedenle eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı.
1 / 8
M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen G.'ye, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak şüpheli bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı.
2 / 8
Öğretmene mermi isabet etmezken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3 / 8
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
4 / 8