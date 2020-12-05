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  3. 05 Aralık 2020 10:16

Sokağa çıkma yasağında polise yakalandı; savunmasıyla şaşırttı!

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis, M.T.'nin (40) otomobilini durdurdu. İzin belgesi olmayan ve evi olmadığı için çocuğuyla otomobilde yaşadığını söyleyen M.T.'ye 3 bin 186 TL, ehliyeti ile otomobilinin sigortası ve muayenesi olmaması nedeniyle de 2 bin 893 TL olmak üzere toplamda 6 bin 79 TL para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağında polise yakalandı; savunmasıyla şaşırttı!

​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde denetim yaptı. 

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Sokağa çıkma yasağında polise yakalandı; savunmasıyla şaşırttı!

Ekipler, Acemler Kavşağı’nda 26 MA 0204 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin sürücüsüne, izin belgesini sordu. 

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Sokağa çıkma yasağında polise yakalandı; savunmasıyla şaşırttı!

Ancak sürücü M.T. izin belgesi olmadığını belirtti. M.T.'ye  kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. 

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Sokağa çıkma yasağında polise yakalandı; savunmasıyla şaşırttı!

Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473 TL, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 TL olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL ceza yazıldı. 

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