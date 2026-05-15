Çocuk parkında dehşet: 9 yaşındaki bir çocuk 2 yaşıtı tarafından tüfekle vuruldu!
Batman'da sınıf arkadaşlarıyla veda partisi için parka giden 9 yaşındaki M.N.A., kimliği belirsiz iki çocuğun ateşlediği havalı tüfekle bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan küçük çocuğun babası, saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor. Polis, olay yerinden kaçan 14 yaşlarındaki iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Batman’da ilkokul öğrencilerinin düzenlediği veda partisi etkinliği kana bulandı. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada havalı tüfekle vurulan 9 yaşındaki M.N.A., hastanede tedavi altına alınırken polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.
Olay, Batman 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte ilkokuldan mezuniyetlerini kutlamak için bir veda partisi düzenledi. Etkinlik sırasında arkadaşlarıyla parkta koşan 9 yaşındaki M.N.A., o sırada parkta bulunan ve yaşlarının 14 olduğu tahmin edilen iki çocuktan birinin elindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Saldırgan çocuklar olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğretmenlerinin refakatinde Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, bacağına isabet eden merminin çıkarılması için ameliyata alındı. M.N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından konuşan baba Seyithan A., büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek saldırganların yakalanmasını istedi. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin olayda bir ihmali olmadığını vurgulayan baba, "Öğretmenler oğlumu çok hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi, onlara teşekkür ediyorum. Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Bu çocukların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi. Emniyet güçleri, kaçan 14 yaşlarındaki iki şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Havalı tüfeği "boş zannederek" ateşledikleri iddia edilen çocuklarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.