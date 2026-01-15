  1. Anasayfa
  4. Çocuk parkında patlamamış mühimmat paniği!

Çanakkale'de, bir çocuk parkında bulunan patlamamış mühimmat ekipleri alarme geçirdi. Polis ekipleri tarafından götürülen mühimmat incelemeye alındı.

Kaynak: DHA
Barbaros Mahallesi Park Sokak'taki Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda, bir kişi tarafından bugün öğle saatlerinde patlamamış askeri bir mühimmat bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri parkın girişini emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra mühimmat bomba uzmanı tarafından alınarak incelemeye götürüldü. (DHA)

