Çocuk parkında vandal var: Parkta oynayan çocukları darp edip, yerden yere vurdu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp edip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Kaynak: İHA
Korkunç görüntüler Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'taki çocuk parkından...
1 / 6
İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Erul I. ile 5 yaşındaki Eymen I.'ı darp etti. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Hastaneye kaldırılan çocuklardan Erul I.'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.
3 / 6
Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.
4 / 6