  4. Parkta oynayan biri 5 diğeri 6 yaşındaki 2 çocuğu darp edip, yerden yere vurdu!

Çocuk parkında vandal var: Parkta oynayan çocukları darp edip, yerden yere vurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp edip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Çocuk parkında vandal var: Parkta oynayan çocukları darp edip, yerden yere vurdu - Resim: 1

Korkunç görüntüler Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'taki çocuk parkından...

Çocuk parkında vandal var: Parkta oynayan çocukları darp edip, yerden yere vurdu - Resim: 2

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Erul I. ile 5 yaşındaki Eymen I.'ı darp etti. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Çocuk parkında vandal var: Parkta oynayan çocukları darp edip, yerden yere vurdu - Resim: 3

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Erul I.'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi.

Çocuk parkında vandal var: Parkta oynayan çocukları darp edip, yerden yere vurdu - Resim: 4

Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

