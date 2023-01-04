Çocuk tacizcisine dersini böyle verdi!
İngiltere'de internet üzerinden tanıştığı 12 yaşındaki bir kız çocuğu ile buluşmak isteyen bir kişi kız çocuğunun babasının kurduğu tuzağa düştü.
İngiltere'de bir kişi internetten tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile buluşmak için randevu ayarladı, neye uğradığını şaşırdı.
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Odatv'nin haberine göre Kızın babası, buluşmaya iki iri köpekle geldi. Köpeklerden birinin İtalyan cane-corso, diğerinin ise siyah Alman kurdu cinsi olduğu tespit edildi.
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Kızını istismar ettiğini iddia ettiği kişiyi darp edip yere yatıran öfkeli baba, daha sonra köpeklerine adamı ısırması talimatını verdi, “Aferin oğluma” diyerek köpeklere saldırıya devam etmeleri talimatını verdi.
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Babanın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.
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