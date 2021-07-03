Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler

Tacize maruz kalan çocuğun yardımı sonrasında aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden tacizciyle yazışmaya başladı. Çocukmuş gibi yazışan aile fertleri, tacizciyle buluşmak için nokta belirleyip oraya çağırdı. Tacizcinin durumdan şüphelenmemesi için aile, bir süre daha yazışmaya devam etti.