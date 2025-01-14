Çocuk yardımının detayları belli oldu: Destek ne kadar devam edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu çocuk yardımının detayları ortaya çıktı. Ailelere herhangi bir kriter gözetmeksizin verilecek doğum yardımlarının ne kadar süreyle devam edeceği belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının ''Aile Yılı'' ilan edildiğini belirterek yuva kurmak isteyenlere ve çocuk sahibi olacak ailelere destek verileceğini açıkladı. ''En az 3 çocuk'' çağrısını yineleyen Erdoğan yeni destekleri sıraladı.
1 / 6
Buna göre, evlenecek gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verilecek.
2 / 6
Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek.
3 / 6
İkinci çocuk için her ay 1500, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 TL yardım verilecek.
4 / 6