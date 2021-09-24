Çocuklar için 34 yıldır topaç yapıyor

"Çocuklarımız teknolojik cihazları bırakarak bu oyunları oynasınlar"Gelecek nesillerin bu eski oyuncağı tanıyabilmesi için sağlığı yettikçe topaç imalatına devam edeceğini vurgulayan Kadınoğlu, "Bizler, babalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz bile bu topaçlarla oynuyordu. Bu topaçlarda karımız, kazancımız yok. Sadece bizler gibi çocuklarımızın da bu oyunu oynayarak mutlu olmalarını istiyoruz. Bunu çarşıdan almaya kalkışsan 5 TL, 10 TL’dir yani karlı bir iş değil yeter ki çocuklarımız teknolojik cihazları bırakarak bu oyunları oynasınlar." ifadelerini kullandı.