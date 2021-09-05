Çocuklar için Delta varyantı tehlikesi: 10 kat artırıyor
ABD'li bilim insanları, yeni bir çalışmada, koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler keşfetti.
ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçları Delta varyantının çocuklar üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Buna göre, aşısız çocukların delta varyantı sebebiyle hastaneye yatma riski 10 kat artıyor.
1 / 8
Bilim insanları, Ocak ayında hastanede tedavi edilen bin 100 çocuk vakasıyla son dönemde Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılan 164 çocuk ve gencin vakasını karşılaştırdı.
2 / 8
Alfa varyantının baskın olduğu Ocak döneminde, hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 26'sının yoğun bakıma kaldırıldığı tespit edildi. Delta varyantının damgasını vurduğu son dönemde ise bu oranın yüzde 23 civarında gerçekleşti.
3 / 8
Bilim insanları Delta varyantının hastalığın çocuklardaki seyri üzerinde büyük bir etkisi olma-dığını söylüyor.
4 / 8