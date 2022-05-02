Çocuklar oynadı, taraftar savaştı!

Fatih T., "Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk. Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler. Bunu duydum daha çok üzüldüm. Karşı taraf çocuklarını izlemeye gelmiş ama bunların da çocuk olduğunu unutmuş galiba. Baktığınız zaman ne olursa olsun bunlar da sabi sübyan. Kınıyorum. Yaşlı bir amca geliyor. Diyor ki 'hayır ne yapıyorsunuz falan' derken o da yanda karısı var herhalde. O adam da dayak yiyor. Kafası falan açılıyor. Hastanede olan çocuklar var şu anda. Bir tane resmi araba siyah plakalı. O da herhalde şikayetçi şu an. Resmi bir arabanın da camlarını falan döküyorlar. Onu da gördüm" dedi.