''Çocuklara iyi bak'' diyen eski eşine kabusu yaşattı!
Adana'da bir kadın, hafta sonu aldığı çocuklarını teslim ederken eski eşi tarafından ''Çocuklara iyi bak'' dediği için çıkan tartışmada darbedildi. Kadının şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tuğba D. (36), sömestir tatilini, velayeti 7 yıl önce boşandığı esnaf eşi Y.E.D.’de (36) olan 9 ve 14 yaşlarındaki çocuklarıyla geçirdi. Tatilin bitmesi üzerine Y.E.D., çocuklarını teslim almak için yeni eşiyle birlikte otomobille Tuğba D.’nin evine gitti. D.’nin, Y.E.D.’ye 'Çocuklara iyi bak' demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E.D., aracından inerek D.’yi çocuklarının gözü önünde darbetti. Y.E.D., olayın ardından çocuklarından birini alarak otomobile bindirdi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Y.E.D.’nin D.’ı darbettiği, D.’ın kendini savunmak amacıyla Y.E.D.’ye ve otomobilin camına vurduğu anlar yer aldı. Olayın ardından hastaneye giden Tuğba D., darp raporu alarak Y.E.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.
‘BANA SALDIRMASINI EŞİ İSTEDİ’
Olayı anlatan Tuğba D., çocuklarına yeterince iyi bakılmadığı gerekçesiyle tartışma yaşadıklarını söyledi. D., “Çocukları babalarına teslim edecektim. Çocukların psikolojilerinin çok bozulduğunu görünce ‘Biraz daha iyi ilgilenebilir misiniz?’ dedim. Bunun üzerine yanında bulunan eşi, ‘Başkasından peydahlayıp kocama mı yutturdun?’ ifadelerini kullandı ve eski eşimi dolduruşa getirdi. Sonrasında tartışma başladı. Elimi aracın camına sıkıştırmaya çalıştı. Ben bağırınca, yanındaki eşinin bana saldırmasını istediğini duydum. Eski eşim de araçtan inerek sokak ortasında beni dövmeye başladı. Kafamı caddenin başındaki duvarlara vurdu. Bana saldırmasına tepki gösteren oğluma da vurdu. Ardından oğlumu zorla arabaya bindirerek götürdü” dedi.
‘ÇOCUKLARI HER ALMAMDA SORUN YAŞIYORUM’
D., eski eşinin çocukları görmesi konusunda kendisine sürekli zorluk çıkardığını öne sürdü. Yaklaşık 7 yıldır ayrı yaşadıklarını belirten D., “İki oğlum var ve velayet babalarında. Hafta sonları çocuklarımı alıyorum ancak sürekli engel oluyorlar. İşe gittiğim için alamazsam bir daha göstermiyorlar. Çocukları bana karşı dolduruyorlar. Sürekli polis ve adliyelerle uğraştırıyorlar. ‘Taksi tut, çocuğunu al’, ‘Git dava aç’ gibi sözlerle sürekli önümü yokuşa sürüyorlar. Çocuklarımın psikolojileriyle çok oynadılar, artık normal değiller. Sürekli suçlu arar hale geldiler. Bu olaydan önce beni arayıp, ‘Çocuklardan bıktım, 8 yıldır ben baktım, artık sen bak’ dedi. Ben de maddi gücüm olmadığını, çocukların yıllardır onun düzenine alıştığını ve bu düzeni bozmak istemediğimi söyledim. Bunun ardından olay yaşandı” dedi.