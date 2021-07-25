Çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz yaptı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çiftçilik yapan Abdulkadir Ardin, iş yoğunluğu nedeniyle tatile gidemediği için bahçede kendisine yardım eden çocuklarına Ağrı Dağı manzaralı yüzme havuzu inşa etti.
5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı eteklerindeki Örtülü köyünde, 4 bin 500 ağaçlık meyve bahçesi oluşturan Abdulkadir Ardin, şu sıralar bahçesindeki meyveleri hasat etmenin heyecanını yaşıyor.
Yoğun işlerde kendisine yardım edip yaz tatilinde bahçede çalışan çocuklarını mutlu etmek için kolları sıvayan Ardin, adeta vahaya dönüştürdüğü çorak topraklar üzerinde, 5 metre yüksekliğinde, Ağrı Dağı manzaralı havuz yaptı.
Sıcak havada bahçe işleriyle uğraşırken bunalan Ardin'in çocukları, görenleri cezbeden havuzda yüzerek hem serinliyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.
Çiftçi Abdulkadir Ardin, çorak olan arazide sondaj çalışmasıyla 41 metrede su bulduklarını ve bu suyla hem bahçenin bakımını yaptıklarını hem de çocukları için yüzme havuzu yaptığını söyledi.