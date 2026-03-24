Çocukların, gençlerin ve ailelerin eğlencesinde tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu!
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir arbede yaşandı! Lunaparkta gondola binen 2 grup genç arasında çıkan tartışma, hareket halindeki oyuncağın durdurulmasıyla kavgaya dönüştü. Eğlenmek için gelen ailelerin gözü önünde birbirine giren gençlerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gondola binen iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine görevliler güvenlik amacıyla gondolu durdurdu.
Gondolun durmasıyla birlikte yerlerinden kalkan gençler, eğlence alanı içerisinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Eğlenmek için orada bulunan vatandaşların gözleri önünde yaşanan arbede, korku dolu anlara sahne oldu.
Çevredeki vatandaşların ve lunapark görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinden uzaklaştı. 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
