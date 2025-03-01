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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, çocukların kavgasına aileler de karıştı. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var - Resim: 1

Olay, saat 20.30 sıralarında Dilovası ilçesi İstiklal Caddesi 530 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan tartışma, daha önceden aralarında husumet bulunan aileler arasında kavgaya dönüştü.

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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var - Resim: 2

Sopa ve silahların kullanıldığı kavga sırasında silahtan çıkan kurşunlar, sokak üzerinde bulunan bir binaya isabet etti. 

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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sona ererken, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Gözaltılar var - Resim: 4
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