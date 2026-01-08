  1. Anasayfa
  Çocukların mahalle maçında bir çocuk ''pas vermediği'' için bacağından bıçaklandı!

Çocukların mahalle maçında bir çocuk ''pas vermediği'' için bacağından bıçaklandı

Bursa'da yaşanan olayda 16 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, mahallede yaşıtlarıyla futbol oynadığı sırada "pas vermediği" gerekçesiyle bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu.

Kaynak: DHA
Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. 

Obai D., tanımadığı gençlerle sokakta futbol oynamaya başladı. 

Obai D. ile diğerleri arasında pas vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. 

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı. 

