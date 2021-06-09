Çocuklarından korkup 42 yıl önce garaja kilitledi, bir kere bile dışarı çıkartmadı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan Muhammet Gören, çocuklarının kaza yapmasından korktuğu kamyoneti 42 yıldır garajında saklıyor.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Geyikli mahallesinde yaşayan Muhammet Gören (81), 1975 yılında sıfır kilometrede bir kamyonet satın aldı.
Şoförlüğü olan yeğeni ile yaylaya göç edenlerin eşyasını taşıyan, yaylalarda sebze ve meyve satan Gören, bir süre sonra yolların bozuk olması ve yeğeninin başka bir işe girmesi nedeniyle kamyoneti taş duvarlarla örülü bir garaja çekti.
Şoförlüğü olmayan çocuklarının kaza yapmasından endişe duyarak kamyoneti garaja kilitleyen Gören, 11 yıl önce hayatını kaybetti. 9 bin 398 kilometrede garaja çekilerek, yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle garajdan çıkartılamayan kamyonet 42 yıldır bulunduğu garajda hapis kaldı.
Şehir dışında yaşadıkları için 42 yıldır toz içinde kalan kamyonet ile ilgilenemeyen Muhammet Gören'in oğulları kamyoneti antika olarak satmak istiyor. Muhammet Hacı Gören'in oğlu Bayram Gören, kamyoneti antika olarak satmayı planladıklarını belirterek şunları söyledi: