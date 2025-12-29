Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, 4 kişi kayıp
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise aranıyor.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza, Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı.
Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi.
Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu.
