Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise aranıyor.

Kaynak: DHA / İHA
Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, 4 kişi kayıp - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşandı. 

Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, 4 kişi kayıp - Resim: 2

İddiaya göre, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı. 

Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, 4 kişi kayıp - Resim: 3

Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi. 

Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, 4 kişi kayıp - Resim: 4

Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu. 

