Çocuklarını okula götürüyordu... Araç sulama kanalına uçtu, acı haber geldi!
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, baba H.G.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza, Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı.
Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi.
ÜÇ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; BABA ARANIYOR
Otomobildeki Ö.G. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken; H.G., Ö. (14), M. (14) ve A. (14) için arama çalışmaları başlatıldı. 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler sudan çıkarılırken, baba H.G.'yi arama çalışmaları devam ediyor.
