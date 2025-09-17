  1. Anasayfa
  4. Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüpheliye büyük şok!

Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şüphelinin mekanı kurşunlandı

Kocaeli'de çocuklarının yanında bir babaya tokat attığı gerekçesiyle tutuklanan O.C.'nin Kartal'da bulunan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Eylül günü sabah saatlerinde çocuklarını okula götüren Ö.K. ile kendisini uyardığı gerekçesiyle tartışan ve Ö.K.'ye çocuklarının yanında tokat atan O.C., polis tarafından yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen O.C.'nin Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Dolayoba Caddesi üzerindeki iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. 

Saldırıda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

