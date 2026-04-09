Çocuklarının önünde eski eşi olacak cani tarafından vurulan genç kadından kahreden itiraf
Adana’da eski eşi tarafından çocuklarının önünde kurşun yağmuruna tutulan biyolog Dilan Ö., 2 haftalık yaşam savaşının ardından taburcu oldu. "Susturuldum, korkutuldum ama artık çocuklarım için huzur istiyorum" diyen genç kadının, olay anına ve sonrasına dair anlattıkları dehşete düşürdü.
Adana'da eski eşi A.K. (34) tarafından çocuklarının gözleri önünde bacaklarından vurulan biyolog Dilan Ö. (32), 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.
Dilan Ö., "Yanıma gelip, silahı kafama doğrulttu ancak komşumuzun araya girdi. Komşumuzun araya girmesiyle şu an hayattayım. Çocuklarımla birlikte artık huzurlu, güven içerisinde, korkmadan hayatımıza devam etmek istiyorum. Çocuklarımı yetiştirebilmek için yaşamak istiyorum" dedi.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan biyolog Dilan Ö., psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş insanı A.K.'den 3 yıl önce boşandı. Dilan Ö., boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditler son bulunca bu kararı uzatmayan Dilan Ö., 26 Mart günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.’yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan A.K., çocuklarıyla görüşmek istediğini belirterek telefonda konuştu. Bir süre sonra Dilan Ö., çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada A.K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen A.K., belinden çıkardığı tabanca ile onu bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen A.K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.
Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan A.K., ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Sorgusunun tamamlanmasının ardından A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.