Çocuklarının önünde eski eşi olacak cani tarafından vurulan genç kadından kahreden itiraf

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan biyolog Dilan Ö., psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş insanı A.K.'den 3 yıl önce boşandı. Dilan Ö., boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditler son bulunca bu kararı uzatmayan Dilan Ö., 26 Mart günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.’yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan A.K., çocuklarıyla görüşmek istediğini belirterek telefonda konuştu. Bir süre sonra Dilan Ö., çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada A.K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen A.K., belinden çıkardığı tabanca ile onu bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen A.K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.