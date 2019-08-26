Çocuklarınız okulda artık bunları yiyemeyecek!
Çocuklarının sağlıklı beslenmeden uzak kaldıkları için endişeli olan annelere MEB'ten güzel haberler geldi..
Hazırlanan bilgilendirme notunda logo uygulamasının amacı, "Çocuklarımızın güvenilir gıdalarla dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla okul gıdalarında ortak logo uygulamasına geçilmesi; okul çağı çocuklarının bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır" diye anlatıldı.
NELER SATILAMAYACAK? - Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları,