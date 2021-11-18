Çoğu kişi yanlış biliyor! İşte tavşan kanı çay demlemenin püf noktası

Türk sofralarının sabah, öğle, akşam öğünlerinde tek vazgeçilmezi çay. Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse her öğünde çay içiliyor. Ancak yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre ödüllüçay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli hale getirdiği belirtildi.