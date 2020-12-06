''Çok değişik bir yöntem, duyunca şoke oldum''

Otomobili çalan 2 şüphelinin, 'oto hırsızlığı'ndan sabıka dosyası bulunan Onur A. ve Mustafa I. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları Hasan Kurşunlu'ya ait otomobil ise aranıyor.