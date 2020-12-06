''Çok değişik bir yöntem, duyunca şoke oldum''
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde oturan emekli Hasan Kurşunlu, kendisine ait 2007 model otomobili, plakasını kayıtlardan düşürerek, otopark olarak kullanılan boş arsaya park etti.
Komşuları, 24 Kasım'da Kurşunlu'yu arayıp otomobilinin yerinde olmadığını söyledi. Arsaya gelen Kurşunlu, otomobilini göremeyince polise bildirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracın emniyete bağlı otoparklarda olmadığını söyledi. Polisin mobese kameralarını incelemesiyle Kurşunlu'nun otomobilinin 2 şüpheli tarafından çekiciye yüklenerek, çalındığı ortaya çıktı.
TUTUKLANDILAR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında mobese kamerası kayıtlarını inceleyerek çekiciyle çalınan otomobilin Ankara'ya götürüldüğünü tespit etti.
Otomobili çalan 2 şüphelinin, 'oto hırsızlığı'ndan sabıka dosyası bulunan Onur A. ve Mustafa I. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları Hasan Kurşunlu'ya ait otomobil ise aranıyor.