Çok nadir görülen ''keşiş kuyrukkakanı'' Antalya'da görüntülendi

ANTALYA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ

Geçen günlerde kuzey ülkelerinin kuş türlerinden çok nadir görülen tarakdiş ve korsan martının ardından bu kez Side'de, yine çok nadir görülen bir tür kaydedildi. Kuş gözlemcisi Özcan Kılıç ve Murat Koçaş tarafından, Manavgat ilçesi Side sahili Çenger bölgesinde fotoğraflanan, çöl kuşu olarak da bilinen keşiş kuyrukkakanı, bugüne kadarki Türkiye'de dördüncü kayıt oldu. Daha önceki 3 kayıttan ikisi de geçmiş yıllarda aynı bölgede, yine Antalya'da kayıt altına alınmıştı. Keşiş kuyrukkakanı görüntülemek için çok sayıda kuş gözlemcisi de hafta sonu Side bölgesine geldi.